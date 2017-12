Classificado, Brasil enfrenta o Canadá Já classificado para o Mundial de Indianápolis/2002, a seleção brasileira de basquete masculino tenta ficar entre os semifinalistas da Copa América - Pré Mundial de Neuquén. O próximo adversário será o Canadá. A seleção do Canadá conta com jogadores da NBA, a liga norte-americana de basquete, como o armador Steve Nash, do Dallas Mavericks, e o pivô Todd MacCulloch, do New Jersey Nets. E será rival da inexperiente seleção brasileira, nesta sexta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), em Neuquén, Argentina, no encerramento da segunda fase da Copa América de Basquete Masculino. Como Argentina, Porto Rico, Canadá e Brasil já estão classificados, a última vaga fica entre Panamá e Venezuela. Nos últimos confrontos entre Brasil e Canadá, cada seleção venceu uma vez. Na Copa América do Uruguai (97), os brasileiros levaram a melhor: 94 a 82. No Pré-Olímpico de Porto Rico (99), foi a vez dos canadenses vencerem por 97 a 75. O ala Vanderlei definiu bem a tática de jogo do Canadá. Segundo o brasileiro, ela é baseada no armador Steve Nash, que deixa os laterais e os pivôs sempre em boas condições de arremesso. "Embora não seja tão boa quanto a equipe que disputou o Pré-Olímpico de Porto Rico, precisa ser respeitada. Mas podemos ganhar se jogarmos com velocidade, marcação forte e consistência no ataque", disse o jogador do Brasil.