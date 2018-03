Classificado, Flamengo recebe Minas Com a vaga assegurada para os playoffs do Nacional Masculino de Basquete, o Flamengo recebe nesta quarta-feira o Minas às 19 horas. "Já cumprimos o primeiro objetivo, que era a classificação para os playoffs. Agora, pretendemos ficar entre os quatro primeiros, para ter a vantagem de decidir as séries em casa", disse o ala Alexandre, do Flamengo. O Minas está motivado, pois vem de três vitórias. Mas sabe que terá um jogo difícil. "O Flamengo é o grande favorito ao título", disse Flávio Davis, técnico do Minas. Em outras duas partidas, Ribeirão Preto enfrenta a Ulbra, em Ribeirão Preto, e a Universo/BRB recebe Franca, em Brasília. As duas partidas serão às 20 horas. A Unit/Uberlândia lidera a competição com 78,9% de aproveitamento, seguida pelo Flamengo, com 76,0% e Universo/Ajax, com 70,8%. Estadual Feminino - A Databasket/São Bernardo (quarta) recebe Santo André (quinto), às 20 horas, no clássico do ABC paulista.