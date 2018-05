Cleveland bate Atlanta com cesta de 3 pontos de Varejão

O ala LeBron James foi o grande destaque da vitória do Cleveland Cavaliers por 106 a 101 sobre o Atlanta Hawks, mas Anderson Varejão também foi decisivo. O brasileiro definiu o triunfo de sua equipe ao marcar uma cesta de três pontos - a primeira desde sua estreia na NBA - restando 17,2 segundos para o encerramento da partida. O triunfo foi o sexto consecutivo do Cleveland Cavaliers e colocou a equipe na liderança da Conferência Leste.

Quando Varejão fez a cesta de três pontos, a partida estava empatada por 101 a 101. Na partida, o brasileiro marcou 14 pontos e conseguiu nove rebotes. LeBron, que completou 25 anos na quarta-feira, deixou a partida com 48 pontos e dez rebotes. Mas Joe Johnson quase atrapalhou a festa do astro ao ser o principal cestinha do Atlanta, com 35 pontos.

Além de Anderson Varejão, outro brasileiro contribuiu para que o Cleveland Cavaliers assumisse a dianteira da Conferência Lesta da NBA. Com boa atuação de Leandrinho Barbosa, o Phoenix Suns derrotou o Boston Celtics por 116 a 98. Esta foi a terceira derrota consecutiva do Boston, que caiu para a segunda colocação na Conferência Leste.

Leandrinho marcou 17 pontos, deu quatro assistências e obteve dois rebotes na partida. Mas Channing Frye e Amare Stoudemire, ambos com 26 pontos, foram os principais destaque do triunfo do Phoenix Suns, terceiro colocado na Conferência Oeste.

Dono da pior campanha da temporada da NBA, o New Jersey Nets encerrou uma sequência dez derrotas consecutivas ao derrotar o New York Knicks por 104 a 95. Agora, a equipe acumula três vitórias e 29 derrotas. O chinês Yi Jianlian foi o destaque do triunfo, com 17 pontos. E Al Harrington, do Knicks, foi o cestinha da partida, com 25 pontos.

NBA, resultados de 30/12:

Cleveland Cavaliers 106 x 101 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 110 x 121 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 117 x 92 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 107 x 103 Charlotte Bobcats

New Jersey Nets 104 x 95 New York Knicks

New Orleans Hornets 95 x 91 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 103 x 107 Utah Jazz

Phoenix Suns 116 x 98 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 103 x 99 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 106 x 116 Philadelphia 76ers

NBA, jogos de 31/12:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Houston Rockets x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers