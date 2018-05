Cleveland bate Phoenix e derruba último invicto em casa

Último invicto dentro de casa nesta temporada da NBA, o Phoenix Suns não resistiu ao Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, e caiu diante de sua torcida, por 109 a 91, na noite de segunda-feira. Os donos da casa não puderam contar com Leandrinho, ainda machucado.

Com o resultado, o Cleveland chegou à sua 21.ª vitória e se manteve na quarta colocação da Conferência Leste, com oito derrotas. O Phoenix, por sua vez, ocupa a mesma posição, mas no lado Oeste, com 18 triunfos e dez derrotas.

Depois de decepcionar no domingo, LeBron James voltou a comandar o Cleveland na noite de segunda. O astro da equipe anotou 29 pontos, enquanto Mo Williams marcou 24. Varejão contribuiu com 13, nos 31 minutos em que esteve em quadra.

Na mesma rodada, o Orlando Magic bateu o Utah Jazz pelo placar de 104 a 99, dentro de casa. Assim, os anfitriões se mantiveram na cola do líder Boston Celtics, na Conferência Leste, agora com 21 vitórias e sete derrotas. O destaque do Orlando foi Dwight Howard, cestinha da partida, com 21 pontos.

Ainda na noite de segunda, o Chicago Bulls tropeçou em casa e foi derrotado pelo Sacramento Kings por 102 a 98. Com o revés, o Chicago segue fora da zona dos playoffs, no lado Leste, com dez vitórias e 16 derrotas. Já o Sacramento soma 13 triunfos e 14 derrotas.