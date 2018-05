Cleveland Cavaliers brilha e derruba Lakers em Los Angeles

O Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, estragou o Natal do Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA. Na noite do dia 25, sexta-feira, a equipe do Leste foi até a casa do rival, no Staples Center, e venceu por 102 a 87 com grande atuação de LeBron James e Mo Williams.

A vitória levou o Cleveland para a segunda posição da Conferência Leste, atrás apenas do Boston Celtics. O vice-líder soma 23 triunfos e oito derrotas. O Lakers, por sua vez, manteve a ponta do lado Oeste, mas deixou o Celtics alcançar a sua campanha, a melhor da temporada até então, com 23 vitórias e cinco derrotas.

A partida desta sexta foi marcada pelo bom desempenho individual dos principais jogadores de cada equipe. Kobe Bryant marcou 35 pontos, pegou nove rebotes e deu oito assistências, apesar de ter enfrentado uma forte marcação da defesa do Cleveland.

"Defensivamente, Moon e Anthony Parker fizeram um trabalho inacreditável no Bryant. O que tentamos fazer foi construir uma parede ao redor dele, com diferentes jogadores", explicou LeBron James, ao final do confronto. "Foi um bom alerta para nós", concluiu Bryant.

Além de neutralizar o astro da equipe adversária, os visitantes contaram com atuação de gala da dupla LeBron e Mo Williams no ataque, com 28 e 26 pontos, respectivamente. Varejão contribuiu com nove pontos, em 32 minutos em quadra.

A queda de rendimento do Lakers decepcionou a torcida, que reagiu de forma inesperada. A expulsão de Lamar Odom nos instantes finais e a quinta falta técnica da equipe, registrada por Bryant, irritaram os torcedores, que arremessaram garrafas de água na quadra, surpreendendo os jogadores.

"Nunca vi o público de Los Angeles reagir dessa forma. Não foi uma boa maneira de passar o dia de Natal", afirmou o técnico do Lakers, Phil Jackson. "Gosto muito do entusiasmo da torcida, mas não gosto da forma como eles demonstram esse entusiasmo", completou, ao atribuir a reação aos erros dos árbitros. "Não foi um jogo bem apitado, não foi uma partida bem jogada. Então penso que foi uma reação a isso tudo".

Confira os resultados dessa sexta-feira:

New York Knicks 87 x 93 Miami Heat

Orlando Magic 77 x 86 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 87 x 102 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 107 x 96 Denver Nuggets

Phoenix Suns 124 x 93 Los Angeles Clippers

Confira os jogos deste sábado:

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

New Jersey Nets x Houston Rockets

Chicago Bulls x New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Philadelphia Sixers

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Phoenix Suns