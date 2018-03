Cleveland Cavaliers confirma contratação de Deron Williams

Melhor equipe da Conferência Leste e, mais uma vez, favorito ao título, o Cleveland Cavaliers anunciou um reforço de peso para o restante da temporada. O experiente armador Deron Williams assinou contrato com atual campeão nesta segunda-feira.

O jogador de 32 anos estava no mercado de agentes livres desde que pediu para ser dispensando pelo Dallas Mavericks no dia 23 de fevereiro. Nesta temporada, em 40 jogos (todos como titular), Williams registrou médias de 13,1 pontos, 6,9 assistências e 2,6 rebotes, em 29,3 minutos. "Foi uma decisão fácil", comentou o armador. "Senti que era o melhor para mim, que vou estar confortável aqui. Vou ter um papel significativo", completou.

Com Willians, os Cavs ganham um jogador para revezar com Kyrie Irving e, quando for necessário, até ter os dois em quadra. "Podemos atuar juntos", analisou o armador, que, claro, está motivado pela chance de conquistar um título. "Nunca tive chance de ser campeão."

Escolhido no draft pelo Utah Jazz, em 2005, Willians passou ainda pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) antes de ir para o Dallas Mavericks. Pela seleção dos Estados Unidos, o armador conquistou duas medalhas de ouro, em Pequim-2008 e Londres-2012.