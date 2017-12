Cleveland Cavaliers vence na melhor atuação de Varejão O ala brasileiro Anderson Varejão foi um dos destaques na vitória de sua equipe, o Cleveland Cavaliers, sobre o Chicago Bulls por 113 a 94, na noite desta quinta-feira, em Cleveland, no duelo de equipes da Divisão Central da NBA. Varejão jogou durante 22 minutos e marcou 15 pontos (6 de 7 arremessos de quadra e 3 de 4 lances livres). Além disso, o brasileiro pegou sete rebotes e deu duas assistências. "Estou a cada dia mais confiante, mas ainda preciso corrigir o problema das faltas. Quando jogo bem, como aconteceu nesta partida, e além disso quando ganhamos, a satisfação é dupla", comemorou Varejão. Com a vitória, o Cleveland retomou a liderança da sua divisão, agora ao lado do Indiana Pacers - ambos têm retrospecto de 3-2 até o momento. O ala LeBron James tinha sido muito criticado por sua atuação apática na derrota para o Atlanta Hawks, na última terça, quando deixou a quadra antes mesmo do final da partida. Mas desta vez, contra o Chicago Bulls, James se recuperou, anotou 19 pontos e deu 12 assistências. Foi sua melhor marca da temporada em assistências. Na Califórnia, o Golden State Warriors foi o responsável pela queda do último time invicto. Com grande atuação do armador Baron Davis, autor de 36 pontos, a equipe de Oakland bateu o New Orleans Hornets por 121 a 116. Agora com quatro vitórias e uma derrota, o Hornets divide a liderança da Divisão Sudoeste com o San Antonio Spurs. O Golden State conseguiu chegar a 50% de aproveitamento (3-3) e segue na quarta posição da Divisão do Pacífico. Quem conseguiu se reabilitar neste início de temporada foi o Dallas Mavericks. Atual vice-campeão da NBA, o time do Texas finalmente venceu pela primeira vez depois de cinco partidas. Mesmo no Arizona, o Dallas derrotou o Phoenix Suns por 119 a 112. O destaque foi o ala alemão Dirk Nowitzki, responsável por 35 pontos e sete rebotes. No lado do Phoenix, o brasileiro Leandrinho teve outra grande atuação ao igualar seu recorde de pontos (30) na Liga Profissional Norte-Americana de Basquete. Atualizada às 9h26