Cleveland Cavaliers vence o Atlanta Hawks por 106 a 95 O Cleveland Cavaliers venceu por 106 a 95 o Atlanta Hawks. O destaque do Cavaliers foi o ala LeBron James que anotou 31 pontos. Já o do Hawks foi o armador Joe Johnson que anotou a mesma quantidade de pontos que James. O ala do Cleveland também deu dois tocos consecutivos, evitando uma reação do Hawks. Além disso, deu oito assistências e pegou sete rebotes. O brasileiro Anderson Varejão marcou 7 pontos em 16 minutos. Ele acertou 3 de 4 arremessos de quadra e 1 de 5 lances livres, e ainda pegou quatro rebotes e deu uma assistência. No primeiro jogo entre as duas equipes nesta temporada, o Hawks havia vencido por 104 a 95 na prorrogação.