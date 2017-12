Cleveland Cavaliers vence outra na NBA Pela segunda partida consecutiva na atual temporada da NBA, LeBron James fez 36 pontos e foi o principal jogador do Cleveland Cavaliers, terça-feira à noite, na vitória sobre o Boston Celtics por 115 a 93. Foi a oitava vitória consecutiva do time de Cleveland no torneio. A última vez que isso aconteceu foi em 1997, quando LeBron ainda cursava o ensino médio. Além de manter uma invencibilidade de seis jogos jogando na remodelada Quicken Loans Arena, em Cleveland, os Cavaliers estão vencendo seus jogos com uma média de 21 pontos de vantagem. Outros resultados - Washington Wizards 105 Denver Nuggets 108; Memphis Grizzlies 87 Portland Trail Blazers 95; Dallas Mavericks 102 Houston Rockets 93; Phoenix Suns 90 Toronto Raptors 82; Seattle Supersonics 87 Utah Jazz 93.