Cleveland consegue vitória sofrida Com uma cesta de três pontos, o jogador Lamond Murray deu a vitória ao Cleveland Cavaliers sobre o New Jersey Nets por 100 a 97. O ponto de Murray aconteceu logo depois que Keit Van Horn empatou a partida para os Nets a cinco décimos do final. Mesmo com a vitória, o Cleveland continua com uma campanha irregular, 25 vitórias e 42 derrotas, e em sétimo lugar da Divisão Central. Por ironia, o New Jersey tem os mesmos números, mas ao contrário. Os Nets somam 42 vitórias e 25 derrotas, e lideram a Divisão do Atlântico. Outros resultados: Philadelphia 91 x 79 Miami Orlando 101 x 91 Milwaukee New York 101 x 92 Memphis Atlanta 102 x 96 Chicago Dallas 114 x 98 LA Lakers Minnesota 112 x 80 Toronto Detroit 94 x 87 Utah Seattle 110 x 93 Golden State Sacramento 110 x 87 Houston