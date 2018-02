Cleveland, de Varejão, é líder na NBA Drew Gooden e LeBron James, com 27 pontos cada, foram os destaques do Cleveland Cavaliers, do ala brasileiro Anderson Varejão sábado, na vitória sobre o Toronto Raptors, do pivô Rafael ?Baby? Araújo, por 105 a 97. O Cleveland, que ganhou as últimas seis partidas consecutivas jogando em casa, ocupa agora o primeiro lugar na Divisão Central da NBA. Carmelo Anthony fez 28 pontos e superou a marca dos 2 mil em sua carreira, na vitória do Denver Nuggets, do ala brasileiro Nenê, sobre o Miami Heat por 104 a 95, na rodada de sábado da NBA. Bem marcado por Marcus Camby, o pivô Shaqueille O´Neal, do Miami, teve um aproveitamento de apenas 50%, terminando a partida com 12 pontos assinalados. E mesmo jogando em seu ginásio, o New Orleans Hornets perdeu para o Detroit Pistons por 92 a 69. Foi a sexta derrota consecutiva do time do armador Alex Garcia. Outros resultados: Charlotte Bobcats 107 New York Knicks 101; Orlando Magic 96 Memphis Grizzlies 91; New Jersey Nets 109 Atlanta Hawks 88; Washington Wizards 95 Chicago Bulls 88; Milwaukee Bucks 83 San Antonio Spurs 104; Houston Rockets 77 Filadelfia Sixers 76; Dallas Mavericks 109 Utah-Jazz 86; Los Angeles Clippers 100 Minnesota Timberwolves 107; Golden State Warriors 104 Indiana Pacers 96; Seattle SuperSonics 99 Portland Trail Blazers 89.