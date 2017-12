Cleveland, de Varejão, vence o Knicks em Nova York O ala brasileiro Anderson Varejão jogou 25 minutos e marcou seis pontos (2 de 4 arremessos de quadra e 2 de 3 lances livres) na vitória por 102 a 96 do Cavaliers sobre o New York Knicks. Varejão também pegou quatro rebotes. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe, que lidera a Divisão Central da NBA na atual temporada. O armador reserva Damon Jones teve a sua melhor atuação até agora, e assim como o ala LeBron James, marcou 29 pontos. Jones, que vinha de atuações apagadas, brilhou no primeiro tempo, com 24 pontos, acertando 7 de 10 arremessos de três pontos. Varejão e o ala Donyel Marshall marcaram cestas decisivas no último quarto, quando o Knicks encostou e ficou a apenas dois pontos do empate. O armador reserva Nate Robinson, com 19 pontos, liderou o ataque do Knicks, que ainda não venceu nenhuma partida no Madison Square Garden. Os times visitantes saíram vencedores também nos outros dois jogos realizados na noite desta segunda-feira. Em New Jersey, o Seattle Supersonics bateu o New Jersey Nets por 119 a 113, apesar dos 38 pontos marcados pelo ala Vince Carter - o armador Luke Ridnour foi o cestinha do time vencedor, com 32 pontos. Em Boston, os Celtics caíram diante do Orlando Magic, por 92 a 89, com destaque para o pivô Dwight Howard, que marcou 17 pontos e pegou 15 rebotes, enquanto Jameer Nelson foi o cestinha, com 24 pontos. Pelo Boston, Paul Pierce marcou 21 pontos.