Cleveland e San Antonio vencem e se classificam na NBA Com a dramática vitória na noite de sexta-feira, em Washington, de sua equipe, o Cleveland Cavaliers, sobre o Washington Wizards, por 114 a 113, o pivô Anderson Varejão se tornou o primeiro brasileiro a chegar às semifinais da Conferência Leste da NBA. Varejão jogou 18 minutos, marcou seis pontos, pegou 10 rebotes, roubou duas bolas e deu uma assistência. O reserva Damon Jones acertou um arremesso de três pontos quando faltavam 4,8 segundos para o fim da prorrogação que deu a vitória ao Cleveland, que fechou o playoff em 4 a 2. O ala LeBron James, da equipe de Cleveland, que já havia garantido duas vitórias na série melhor de sete com cestas decisivas, anotou 32 pontos, sete rebotes e sete assistências. O cestinha do jogo, porém, foi o armador Gilbert Arenas, do Wizards, com 36 pontos. É a primeira vez que o Cavaliers vence uma série desde 1993. Agora, o time enfrenta o Detroit Pistons, que eliminou o Milwaukee Bucks. A primeira partida será domingo. San Antonio garantido Na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, garantiu a passagem às semifinais ao derrotar o Sacramento Kings por 105 a 83, em Sacramento. O destaque ofensivo da equipe foi o armador francês Tony Parker, que marcou 31 pontos. Depois de fechar a série também em 4 a 2, o San Antonio pega agora o Dallas Mavericks. A primeira partida será neste domingo, em San Antonio.