Cleveland ganha, mas Varejão se lesiona e sai de quadra carregado

Em bom momento na temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na noite desta terça-feira, ao superar o Minnesota Timberwolves por 125 a 104. Mas a festa com a torcida não foi completa porque Anderson Varejão precisou deixar a quadra carregado, com fortes dores no pé esquerdo.

Varejão foi titular nesta rodada e vinha tendo boa atuação na partida até o terceiro quarto, quando sentiu dores no pé e desabou na quadra. Só conseguiu deixar o local com a ajuda dos companheiros. Em 17 minutos em quadra, o brasileiro registrou seis pontos, seis rebotes, uma assistência e uma roubada de bola.

Após a partida, o Cleveland não deu maiores detalhes sobre o problema físico. Apenas confirmou a lesão e revelou que a contusão aconteceu no tornozelo esquerdo. Ainda não há estimativas sobre o tempo de recuperação do brasileiro.

Sem Varejão em quadra, a equipe anfitriã superou o Minnesota com grande desempenho de Kyrie Irving, cestinha da partida, com 29 pontos. Kevin Love, que reencontrou seu ex-time, anotou 20. LeBron James contribuiu com 24 pontos. Do lado dos visitantes, Andrew Wiggins foi o destaque, com 27 pontos.

Com este resultado, o Cleveland ocupa o quinto lugar da Conferência Leste, com 17 triunfos e 10 derrotas. Já o Minnesota segue na lanterna do lado Oeste, com apenas cinco vitórias e 22 derrotas. É a terceira pior campanha da competição até agora.

Em outro duelo com brasileiro em quadra nesta noite, o Washington Wizards não resistiu ao Chicago Bulls, um dos candidatos ao título, e foi derrotado por 99 a 91. Nenê começou a partida no banco de reservas e, nos 21 minutos em que esteve em quadra, contribuiu com oito pontos e cinco rebotes. O Washington foi liderado por John Wall, responsável por 18 pontos e nove assistências.

Mas a dupla foi ofuscada pelos desempenhos de Derrick Rose, cestinha do jogo, com 25 pontos, e Pau Gasol, que anotou 18 pontos e nove rebotes. Apesar do triunfo, o 19º na temporada, o Chicago segue atrás do Washington (tem nove derrotas), na quarta colocação da Conferência Leste. O time de Nenê é o terceiro, com 19 triunfos e 8 derrotas.

No lado Oeste, o líder Golden State Warriors foi surpreendido pelo Los Angeles Lakers, pelo placar de 115 a 105. Sem Kobe Bryant, o time da Califórnia contou com atuação decisiva de Carlos Boozer, responsável por 18 pontos, e Ronnie Price, com 17. Apesar do revés, o Golden State segue na ponta, com 23 triunfos e 4 derrotas, a melhor campanha do campeonato até agora.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 125 x 104 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 96 x 84 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 100 x 95 Boston Celtics

Washington Wizards 91 x 99 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 107 x 104 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 102 x 96 Denver Nuggets

Miami Heat 87 x 91 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 101 x 108 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 111 x 115 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 124 x 115 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 115 x 105 Golden State Warriors