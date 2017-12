Cleveland ganha outra e mantém ponta de sua divisão na NBA O astro LeBron James teve seu pior desempenho na atual temporada da NBA, mas seus companheiros Drew Gooden e Damon Jones levaram o Cleveland Cavaliers à vitória sobre o Memphis Grizzlies, por 97 a 94, em Cleveland, na rodada desta terça-feira da NBA. James, cestinha do Cavaliers com média de 28,6 pontos, errou 14 dos seus 21 arremessos de quadra, entre eles 4 de 5 de três pontos. Marcou apenas 15 pontos, mas Gooden anotou 22 e Damon Jones colaborou com 21 pontos. Essa foi a sexta vitória do Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, nos últimos sete jogos. O time lidera a Divisão Central com oito vitórias e três derrotas, a melhor campanha da Conferência Leste. O armador Chucky Atkins, com 17 pontos, liderou o Memphis Grizzlies, que tem a pior campanha da atual temporada da NBA - duas vitórias e nove derrotas. No clássico de Los Angeles, Kobe Bryant deu show na vitória do Lakers sobre o Clippers por 105 a 101, no Staples Center. Com 40 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, o astro comandou o time na partida e contou com a ajuda do pivô Kwane Brown, que saiu do banco de reservas para marcar 10 pontos e agarrar 15 rebotes. Com o resultado, o Lakers tirou do Clippers a liderança da Divisão do Pacífico. Os outros resultados da rodada desta terça foram: Indiana Pacers 93 x 88 Milwaukee Bucks Philadelphia Sixers 87 x 97 Detroit Pistons New Orleans Hornets 101 x 86 Miami Heat Dallas Mavericks 107 x 80 Washington Wizards Denver Nuggets 113 x 109 Chicago Bulls Atualizado às 9h55