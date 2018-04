Cleveland não gosta da proposta de Anderson Varejão

Sem contar com o acerto de cinco anos, com US$ 10 milhões por temporada (aproximadamente R$ 1,7 milhões), o brasileiro Anderson Varejão teria feito uma nova proposta ao Cleveland Cavaliers. Desta vez, o acordo seria por apenas um ano, no valor de US$ 5 milhões (R$ 8,7 milhões). A idéia de Varejão é clara: com o contrato válido até o final desta temporada, o jogador ficaria livre para negociar com qualquer outro clube e, com o apoio do agente Dan Fegan, Varejão teria várias ofertas e, assim, o Cleveland seria forçado a pagar mais para contá-lo no elenco. Ciente da idéia, a diretoria do Cleveland ainda mantém sua postura em assinar um contrato com Varejão de dois anos, com opção automática de renovação por mais um. "Nós temos insistido que o Anderson faz parte do núcleo deste time de basquete. Quando soubemos que ele havia recusado a oferta de um ano [oferta mínima, de R$ 2,4 milhões], chegamos a conclusão que a melhor opção seria mantê-lo no elenco por muitos anos, com um contrato de longa duração, e nós repassamos esta idéia a ele", disse o gerente-geral do Cleveland Cavaliers, Danny Ferry. A declaração de Ferry deixa clara a preocupação dos Cavs em segurar Varejão sob contrato, com a possibilidade de uma troca, evitando a perda do valor do atleta ao final da temporada regular.