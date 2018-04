Cleveland sofre 24ª derrota consecutiva e atinge recorde

O Cavaliers perdeu para o Portland Trail Blazers por 111 a 105, em casa. Assim, superou as marcas do Vancouver Grizzlies, na temporada 1995/1996, e do Denver Nuggets, na temporada 1997/1998, que perderam 23 jogos seguidos. Além disso, igualou o recorde negativo da própria franquia, que foi batido em 24 partidas consecutivas entre as temporadas 1981/1982 e 1982/1983.

O Cleveland tem 43 derrotas em 51 partidas, com a pior campanha do campeonato. Wesley Matthews, do Blazers, foi o cestinha da partida, com 31 pontos. E Antawn Jamison foi o principal jogador do Cavaliers, com 17 pontos.

O Denver Nuggets venceu o Minnesota Timberwolves por 113 a 100, fora de casa, com atuação regular do pivô brasileiro Nenê Hilário, que somou 12 pontos e seis rebotes. Chauncey Billups obteve um "double-double", com 21 pontos e 13 assistências, e Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 25 pontos. Kevin Love foi o principal jogador do Timberwolves, com 19 rebotes e 18 pontos. O Nuggets tem 30 vitórias em 51 partidas e está na sétima colocação na Conferência Oeste da NBA.

Fora de casa, o Los Angeles Lakers se recuperou da derrota para o San Antonio Spurs ao vencer o New Orleans Horntes por 101 a 95, e conquistou o 35º triunfo em 51 jogos nesta temporada. Assim, está em terceiro lugar na Conferência Oeste. O espanhol Pau Gasol conseguiu um "double-double", com 34 pontos e dez rebotes. Kobe Bryant também teve boa atuação, com 30 pontos. Chris Paul, com 21 pontos e 15 assistências, e David West, com 16 pontos e 12 rebotes, foram os destaques do Hornets.

Resultados de 5 de fevereiro:

Washington Wizards 92 x 99 Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats 92 x 101 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 105 x 111 Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets 95 x 101 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 78 x 89 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 100 x 113 Denver Nuggets

Utah Jazz 105 x 121 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 101 x 90 Chicago Bulls

Houston Rockets 95 x 93 Memphis Grizzlies

Jogos de 6 de fevereiro:

Miami Heat X Los Angeles Clippers

New Jersey Nets X Indiana Pacers

New York Knicks X Philadelphia 76ers

Boston Celtics X Orlando Magic