Cleveland vence 30.ª e lidera Conferência Leste na NBA

O Cleveland Cavaliers consolidou-se na liderança da Conferência Leste da NBA na noite de segunda-feira, ao derrotar o Golden State Warriors por 117 a 114, na casa do adversário. Com mais um show de LeBron James, a equipe de Ohio foi a primeira alcançar a 30.ª vitória na temporada 2009/2010.

James manteve o alto nível de suas atuações e foi o cestinha da partida com 37 pontos. Além do poder de conclusão, ele ainda liderou a equipe em assistências, com 11, e pegou oito rebotes. Na defesa, o astro destacou-se com quatro tocos e duas roubadas de bola.

O brasileiro Anderson Varejão foi mais uma vez um coadjuvante decisivo. Depois de começar no banco, ele atuou por 31 minutos e foi o segundo melhor pontuador da equipe, com 15 pontos, além de liderar o time em rebotes, com 15, e de dar dois tocos nos adversários.

Para marcar posição e abrir vantagem como líder do Leste, o Cleveland ainda contou com a derrota do Boston Celtics, que caiu em casa diante do Atlanta Hawks, por 102 a 96. O destaque do jogo foi o armador Joe Johnson, cestinha com 36 pontos.

Com os resultados, o Cleveland tem 30 vitórias e dez derrotas na temporada regular. O Boston Celtics, segundo colocado, venceu 26 vezes e perdeu dez.

Na Conferência Oeste, a liderança continua com o Los Angeles Lakers, que não jogou na noite de segunda-feira, e tem campanha de 29 vitórias e oito derrotas. Quem jogou e venceu foram Denver Nuggets e Phoenix Suns, terceiro e quarto colocados, e quem têm campanhas idênticas: 24 vitórias e 14 derrotas.

O Nuggets superou o Minnesota Timberwolves por 105 a 94, com 24 pontos de Carmelo Anthony, que volta de lesão. O brasileiro Nenê jogou por 35 minutos e somou 13 pontos, seis rebotes e três roubadas de bola.

Já o Suns derrotou o Milwaukee Bucks por 105 a 101, liderado pelos 30 pontos e 11 assistências de Steve Nash. O brasileiro Leandrinho jogou por 16 minutos e anotou seis pontos.

NBA, resultados de 11/1

Indiana Pacers 105 x 101 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 96 x 92 New Orleans Hornets

Boston Celtics 96 x 102 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 120 x 87 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 106 x 88 Nueva York Knicks

Denver Nuggets 105 x 94 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 105 x 101 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 118 x 89 Miami Heat

Golden State Warriors 114 x 117 Cleveland Cavaliers

NBA, jogos de 12/1

Washington Wizards x Detroit Pistons

Charlotte Bobcats x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Orlando Magic