Cleveland vence a 4ª seguida na NBA Liderado por LeBron James, o Cleveland Cavaliers conquistou na noite de segunda-feira a sua quarta vitória seguida na temporada da NBA, confirmando sua reação no início de campeonato. O time do brasileiro Anderson Varejão, que não jogou dessa vez, derrotou o Golden State Warriors por 99 a 88. O destaque dos Cavaliers, como sempre, foi LeBron James, que marcou 33 pontos, pegou 12 rebotes e ainda deu 4 assistências. Assim, o time de Cleveland, que tinha perdido os três primeiros jogos da temporada, tem agora uma performance positiva, com suas 4 vitórias. No outro jogo da rodada da liga norte-americana de basquete, o Houston Rockets ganhou do New Jersey Nets por 80 a 69.