Cleveland vence com 6 pontos de Varejão LeBron James fez 36 pontos nos 34 minutos em que esteve na quadra, enquanto o brasileiro Anderson Varejão jogou 22 minutos, assinalou seis pontos, pegou nove rebotes e fez três faltas, na vitória de ontem à noite do Cleveland Cavaliers sobre o Utah Jazz, por 92 a 73. Foi a terceira vitória consecutiva do time de Varejão. Outros resultados na NBA, ontem: Filadélfia 108, L.A. Lakers 91; Miami 98, New York 96; Seattle 99, Chicago 93; Minnesota 100, Dallas 91; Sacramento 105, Orlando 94.