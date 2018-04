Cleveland vence e encerra jejum de 26 jogos na NBA

Dono da pior campanha da temporada, o Cleveland Cavaliers encerrou um jejum de 26 partidas e voltou a vencer na NBA, na noite desta sexta-feira, ao superar o Los Angeles Clippers, na prorrogação, por 126 a 119, diante de sua torcida.

A vitória dramática pôs fim a uma sequência de tropeços que já durava 53 dias, desde 18 de dezembro, quando superou o New York Knicks. O resultado desta sexta acabou com a chance da equipe bater o recorde negativo de derrotas consecutivas em todos os esportes nos Estados Unidos.

Com muitos desfalques na temporada, o Cleveland obteve sua nona vitória no retorno de Mo Williams, afastado da equipe desde 15 de janeiro. Lesionado, o brasileiro Anderson Varejão passará por cirurgia no tendão do tornozelo direito neste sábado e só deverá retornar na próxima temporada.

Dentro de quadra, os donos da casa contaram com grande atuação dos alas Antawn Jamison, responsável por 35 pontos, e J.J. Hickson, com um double double de 27 pontos e 14 rebotes. Mo Williams anotou 16 pontos e 14 rebotes. Com 45 derrotas, o Cleveland segue na última posição da Conferência Leste.

Penúltimo colocado, o Toronto Raptors, de Leandrinho, caiu diante do Portland Trail Blazers, por 102 a 96, em casa. O brasileiro teve atuação discreta, com seis pontos, três rebotes e duas assistências, em 20 minutos em quadra.

Na outra ponta da tabela, o Miami Heat somou sua 39.ª vitória, ao superar o Detroit Pistons por 106 a 92, longe dos seus domínios. Dwyane Wade, com 24 pontos, e LeBron James, com 16 e dez assistências, foram mais uma vez os destaques do Miami.

Pela Conferência Oeste, o San Antonio Spurs, dono da melhor campanha da temporada, decepcionou ao ser derrotado pelo Philadelphia Sixers por 77 a 71, fora de casa. A equipe do brasileiro Tiago Splitter, que não jogou por conta de um problema muscular, sofreu apenas a sua nona derrota, ainda na liderança isolada da tabela.

Vice-líder, o Los Angeles Lakers não deu chance ao New York Knicks e venceu por 113 a 96, fora de casa. Kobe Bryant comandou os visitantes, com um double-double de 33 pontos e dez rebotes. O pivô espanhol Pau Gasol contribuiu com 20 pontos.

Resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 116 x 105 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 93 x 99 New Orleans Hornets

Philadelphia Sixers 77 x 71 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 96 x 102 Portland Trail Blazers

Charlotte Bobcats 89 x 94 New Jersey Nets

Detroit Pistons 92 x 106 Miami Heat

New York Knicks 96 x 113 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 89 x 86 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 83 x 95 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 126 x 119 Los Angeles Clippers

Jogos deste sábado:

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

New Jersey Nets x New York Knicks

New Orleans Hornets x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Philadelphia Sixers

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder