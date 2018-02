Cleveland vence em noite de LeBron O ala LeBron James assinalou 40 pontos, obteve nove rebotes e fez sete assistências, confirmando sua condição de estrela em ascensão na NBA, na vitória ontem do Cleveland Cavaliers, por 111 a 102, sobre o Atlanta Hawks, no ginásio do adversário. O brasileiro Anderson Varejão, do Cleveland, jogou durante 20 minutos, fez seis pontos, sete rebotes e cometeu cinco faltas. Outros resultados: Milwaukee 115, Houston 87; San Antonio 115, Phoenix 94; New Jersey 84, Chicago 80; Dallas 113, Boston 94; Filadélfia 114, Seattle 107; L.A. Lakers 117, Toronto 99.