Cleveland vence mais uma na NBA O ala LeBron James foi o principal jogador da partida de ontem em que o Cleveland Cavaliers venceu o Minnesota Timberwolves por 107 a 97. James fez 26 pontos e obteve 12 rebotes. O Cleveland, time do ala brasileiro Anderson Varejão, segue liderando a Divisão Central da NBA na temporada 2004-2005. Outros resultados: New Jersey 94, Charlotte 91; Miami 108, Boston 100; Dallas 123, New York 94; Sacramento 104, Washington 93; L.A. Clippers 100, New Orleans 91.