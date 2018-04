Cleveland vence Miami com boa atuação de Varejão

Coadjuvante no Cleveland Cavaliers, o brasileiro Anderson Varejão teve bom desempenho no triunfo do Cleveland Cavaliers por 92 a 91 sobre o Miami Heat, fora de casa, na noite de segunda-feira, em confronto marcado pelo duelo entre os astros LeBron James e Dwyane Wade.

Anderson Varejão começou a partida no banco de reservas, mas atuou durante 36 minutos e conseguiu um "double-double", com 13 pontos e dez rebotes. O brasileiro ainda deu duas assistências. LeBron James, que converteu dois tiros livres restando 4,1 segundos para o final do jogo, foi o principal destaque do Cleveland Cavaliers, com 32 pontos.

Dwyane Wade também teve boa atuação, com 32 pontos e dez rebotes, mas falhou no final da partida. Restando 1,1 segundo para o encerramento do confronto, ele errou um arremesso, acabando com as chances de triunfo do Miami Heat.

Segundo colocado na Conferência Oeste, o Denver Nuggets derrotou o Charlotte Bobcats por 104 a 93, com mais uma boa atuação de Nenê Hilário. O brasileiro, que esteve em quadra durante 37 minutos, marcou 17 pontos, obteve cinco rebotes e deu uma assistência.

Chauncey Billups foi o principal jogador do Denver, com 27 pontos e 11 assistências. Pelo lado do Charlotte, Stephen Jackson foi o destaque, com 22 pontos.

Sem o brasileiro Leandrinho Barbosa, que está contundido e precisará realizar cirurgia no pulso, o Phoenix Suns foi derrotado pelo Utah Jazz por 124 a 115. Andrei Kirilenko, com 25 pontos, Carlos Boozer, com 21 pontos e 20 rebotes, e Deron Williams, com 18 pontos e 11 rebotes, foram os principais responsáveis pelo terceiro triunfo seguido do Jazz.

Apesar da derrota, a partida foi histórica para Steve Nash, que se tornou o oitavo jogador a superar as 8 mil assistências na história da NBA. O armador fez 15 pontos e deu 15 assistências. Goran Dragic foi o cestinha da partida, com 32 pontos.

Os resultados desta segunda-feira

Philadelphia 76ers 98 x 109 Indiana Pacers

Boston Celtics 95 x 89 Los Angeles Clippers

Miami Heat 91 x 92 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 99 x 94 Orlando Magic

Houston Rockets 95 x 102 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 93 x 98 Chicago Bulls

Denver Nuggets 104 x 93 Charlotte Bobcats

Utah Jazz 124 x 115 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 97 x 98 New Orleans Hornets

Os jogos desta terça-feira

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Charlotte Bobcats

Sacramento Kings x Golden State Warriors