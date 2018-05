Cleveland vence Phoenix e é o terceiro do Leste na NBA

O Cleveland Cavaliers tem em seu elenco LeBron James e Shaquille O'Neal, duas das maiores estrelas da NBA. Mas foi graças a um jogo coletivo preciso e com a contribuição de seus coadjuvantes que a equipe conseguiu uma ótima vitória na noite de quarta-feira, ao superar o Phoenix Suns por 107 a 90.

Muito marcado, LeBron James passou a distribuir o jogo, em vez de atacar sempre a cesta. O resultado foi que anotou apenas 12 pontos - tem média de 28 na temporada - mas deu dez assistências e comandou as ações da equipe.

Todos os cinco jogadores que começaram a partida como titulares pelo Cavaliers terminaram com mais de dez pontos. Os reservas Zydrunas Ilgauskas e Daniel Gibson, também. E o brasileiro Anderson Varejão, que começou no banco e atuou por 32 minutos, chegou perto: marcou nove pontos, além de oito rebotes, três roubadas de bola e três tocos.

OS JOGOS DA RODADA Quarta-feira, 2 de dezembro Atlanta Hawks 146 x 115 Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 107 x 90 Phoenix Suns Orlando Magic 118 x 104 New York Knicks Washington Wizards 104 x 102 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 101 x 117 Dallas Mavericks Chicago Bulls 92 x 85 Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 95 x 97 Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 117 x 106 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 110 x 105 Indiana Pacers Los Angeles Clippers 85 x 102 Houston Rockets AS PRÓXIMAS PARTIDAS Quinta-feira, 3 de dezembro San Antonio Spurs x Boston Celtics Denver Nuggets x Miami Heat Golden State Warriors x Houston Rockets

O Phoenix teve o cestinha da partida, o pivô Channing Frye, com 22 pontos. Mas o restante da equipe ficou muito abaixo da média. O brasileiro Leandrinho novamente não entrou em quadra.

A vitória foi a 13.ª do Cleveland em 18 partidas na temporada 2009/2010, o que deixa a equipe na terceira posição da Conferência Leste, atrás de Orlando Magic - 15 vitórias em 19 jogos - e Boston Celtics, 14 vitórias em 18. O Atlanta Hawks, que fez a maior pontuação da temporada ao vencer o Toronto Raptors por 146 a 115, está em quarto, também com 13 vitórias e cinco derrotas.

Para o Phoenix, que sofreu a quinta derrota em 19 partidas, o resultado significou a queda de mais uma posição no Oeste. O líder é o Los Angeles Lakers, que venceu 14 vezes em 17; o Dallas Mavericks, com as mesmas 14 vitórias mas em 19 jogos, está em segundo lugar e leva a melhor sobre o Phoenix nos critérios de desempate.