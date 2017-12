Cleveland vence sua quinta partida consecutiva na NBA Com uma brilhante exibição do ala LeBron James, que fez 37 pontos, a equipe do Cleveland Cavaliers derrotou o Minnesota Timberwolves por 92 a 76, nesta sexta-feira, jogando em casa, e chegou à quinta vitória consecutiva na atual temporada da NBA. Com sete vitórias e duas derrotas, o Cleveland tem a melhor campanha da Conferência Leste e a segunda da liga, atrás apenas do Utah Jazz, que tem oito vitórias e uma derrota - nesta sexta, bateu o Seattle Supersonics, fora de casa, por 118 a 109. James jogou 40 minutos e acertou 12 de 24 arremessos de quadra. Também pegou nove rebotes e deu seis assistências. O ala brasileiro Anderson Varejão saiu do banco de reservas e atuou por 27 minutos, com números razoáveis: 5 pontos, oito rebotes e uma assistência. Pelo Minnesota, o ala Kevin Garnett anotou 14 pontos - o time perdeu cinco dos últimos seis jogos que disputou. Em Seattle, o Utah só definiu a vitória sobre o Seattle no último quarto, e fechou o jogo com 27 pontos do armador Deron Williams, 21 do reserva Matt Harpring e 13 rebotes do ala Carlos Boozer. O cestinha do jogo foi o armador Rick Allen, do Seattle, que fez 32 pontos. O Phoenix Suns, em mais uma boa atuação de Leandrinho, conseguiu sua terceira vitória na temporada ao marcar 106 a 94 no Philadelphia Sixers. O armador brasileiro foi titular e acabou como o cestinha da partida, com 26 pontos. Além disso, dividiu a condição de principal reboteiro da equipe com o pivô Amare Stoudemire - cada um pegou 10 rebotes. Pelo Philadelphia, o principal cestinha foi Allen Iverson, que marcou 23 pontos. Outros resultados Indiana Pacers 91 x 100 New Jersey Nets Boston Celtics 118 x 90 Portland Trail Blazers Miami Heat 76 x 100 New York Knicks Detroit Pistons 100 x 91 Washington Wizards San Antonio Spurs 100 x 83 Chicago Bulls Memphis Grizzlies 103 x 115 Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 107 x 100 Toronto Raptors Atualizada às 10h30