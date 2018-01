Cleveland vira, em noite de Varejão O Cleveland Cavaliers chegou a estar em desvantagem de 19 pontos, na partida de ontem à noite contra o Utah Jazz, mas se recuperou e venceu por 84 a 71. Entre os destaques da virada estão o brasileiro Anderson Varejão, que recuperou 14 rebotes e marcou quatro pontos nos 26 minutos em que esteve na quadra, e LeBron James, que fez 27 pontos. Já outro brasileiro, Leandrinho, não teve a mesma sorte. Embora tenha feito 15 pontos seu time, o Phoenix Suns, jogando na casa do adversário, perdeu para o Washington Wizards: 108 a 103. Os outros resultados da rodada de sábado da NBA foram: Chicago 86, New York 84; Atlanta 103, Charlotte 95; Detroit 99, Filadélfia 95; Memphis 101, Milwaukee 82; Orlando 85, Indiana 84; Minnesota 92, Portland 84; Houston 73, San Antonio 67; Dallas 98, New Jersey 93; Sacramento 99, L.A. Clippers 95; L.A. Lakers 104, Golden State 102.