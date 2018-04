Clippers acabam com série de vitórias dos Nuggets

O pivô Chris Kaman anotou 17 pontos e 21 rebotes para levar o Los Angeles Clippers a derrotar por 101 a 90 o Denver Nuggets, que vinha de seis vitórias seguidas. O Clippers (6-4), que tinha perdido os últimos dois jogos, continua no terceiro lugar da Divisão Pacífico. O Nuggets (8-4) foi liderado pelo armador Allen Iverson, com 29 pontos e nove assistências. Já o pivô brasileiro, Nenê Hilário, continua de fora da equipe por causa de uma contusão em sua mão. O jogador deve voltar apenas no mês de dezembro a jogar.