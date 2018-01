Clippers batem o favorito Hornets O Los Angeles Clippers derrotou nesta segunda-feira o favorito New Orleans Hornets por 94 a 90 em mais uma rodada da NBA. O cestinha dos Clippers foi Elton Brand, com 29 pontos. Com a terceira vitória consecutiva, o time de Los Angeles continua na frente do rival local Lakers e mais próximo do Portland na Divisão do Pacífico, com nove vitórias em 21 jogos. Para os Hornets, a derrota, a primeira em casa, não modifica sua situação na Divisão Central. O New Orleans tem o mesmo número de vitórias que o líder Indiana Pacers, 15, mas soma duas derrotas a mais, sete. Outros jogos desta segunda: Boston 114 x 109 Orlando Milwaukee 140 x 133 Cleveland New Jersey 106 x 93 Phoenix Minnesota 91 x 84 Denver