Clippers derrota o Nets fora de casa pela 1.ª vez em 10 anos

O pivô Chris Kaman e o ala Tim Thomas marcaram 18 pontos cada um para liderar o Los Angeles Clippers numa vitória por 91 a 82 sobre o New Jersey Nets, a primeira fora de casa sobre o adversário em quase 10 anos. O Clippers (8 vitórias e 12 derrotas), último colocado da Divisão Pacífico, tinha perdido oito de seus últimos nove jogos. E não vencia em Nova Jersey desde 15 de janeiro de 1998. O ala Richard Jefferson, com 21 pontos, liderou o Nets (9 vitórias e 13 derrotas). O time, com a quarta derrota seguida, está em terceiro lugar na Divisão Atlântico.