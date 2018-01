Clippers derrotam Mavericks na NBA Com 36 pontos marcados por Eric Piatkowski, o Los Angeles Clippers venceu o Dallas Mavericks, na madrugada de domingo, por 119 a 110, em mais uma rodada da liga profissional de basquete norte-americano, a NBA. Jeff McInnis também teve papel importante na vitória de sua equipe ao anotar 20 pontos e realizar 15 assistências na partida. Apesar da derrota, a equipe do Dallas mantém a liderança da Divisão do Meio-Oeste. Confira os demais resultados: Orlando 109 x 100 Houston Cleveland 114 x 101 Chicago Seattle 99 x 79 Boston