Clippers, Nuggets e Nets saem na frente nos playoffs

No Staples, o Clippers derrotou o Memphis Grizzlies por 112 a 91, na reedição de confronto dos playoffs da temporada passada, vencido pelo time de Los Angeles. O duelo foi equilibrado até o último quarto, quando a equipe da casa abriu vantagem confortável no placar. O Clippers terminou o terceiro período com uma vantagem de apenas seis pontos - 75 a 69 -, mas garantiu o triunfo com certa tranquilidade no quarto final, quando Eric Bledsoe anotou 12 dos seus 15 pontos na partida.

Chris Paul foi o cestinha da partida com 23 pontos e ainda deu sete assistências pelo Clippers, que se destacou pelo jogo coletivo, com sete jogadores tendo anotado ao menos 10 pontos. Blake Griffin fez 10 pontos, pegou cinco rebotes, mas foi excluído pelo excesso de faltas.

Jerryd Bayless marcou 19 pontos e foi o principal destaque do Grizzlies na partida. Já o espanhol Marc Gasol somou 16 pontos, sete assistências e dois rebotes. As equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, novamente em Los Angeles.

O Nuggets superou o Golden State Warriors em Denver por 97 a 95. O duelo foi definido apenas a 1s3 do final, quando Andre Miller fez a cesta que garantiu o triunfo da equipe da casa, confirmando a sua excelente atuação na noite de sábado - foi o cestinha do duelo com 28 pontos. Wilson Chandler também se destacou, com 13 rebotes e 11 pontos.

Klay Thompson marcou 22 pontos e David Lee somou 14 rebotes e 10 pontos para o Warriors. Esta vitória foi a 24ª seguida como mandante do Nuggets, que teve a melhor campanha em casa da temporada regular, com 38 triunfos e três derrotas. O segundo duelo da série está marcado para esta terça-feira, em Denver.

Já o Nets bateu o Chicago Bulls por 106 a 89, graças ao excelente desempenho no primeiro tempo, vencido por 60 a 35 pela equipe do Brooklyn. Deron Williams marcou 22 pontos para o Nets, apenas um a mais do que Brook Lopez. Carlos Boozer foi o cestinha da partida com 25 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do Bulls. Embalado pela vitória, o Nets volta a receber o Bulls na próxima segunda, para o segundo jogo da série.

Confira os jogos deste domingo pelos playoffs da NBA:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets