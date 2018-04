Clippers surpreende e vence duelo com Lakers na NBA

Pela história e pela campanha na temporada 2009/2010 da NBA, o Los Angeles Lakers sempre será favorito quando enfrentar o vizinho Clippers. Pois na noite de quarta-feira, o atual campeão da liga não conseguiu confirmar seu favoritismo, e perdeu por 102 a 91 para o rival.

O Lakers teve mais uma vez Kobe Bryant como principal figura. O astro anotou 33 pontos, mas ainda assim não teve um bom aproveitamento - acertou apenas dez de seus 30 arremessos de quadra, e 11 em 15 lances livres.

Além do baixo aproveitamento de Bryant, a equipe sentiu falta de Pau Gasol, que não pôde jogar devido a uma lesão. Seu substituto, Ron Artest, teve desempenho discreto, com oito pontos e quatro rebotes em 37 minutos de participação na partida.

Diante de uma noite ruim do rival, o Clippers soube se aproveitar. O armador Baron Davis comandou a equipe, com 25 pontos e dez assistências. No garrafão, o destaque foi Chris Kaman, que marcou 21 pontos e pegou dez rebotes.

A derrota foi apenas a sétima do Los Angeles Lakers em 35 jogos na temporada regular - com 80% de aproveitamento, a equipe lidera a Conferência Oeste e tem a melhor campanha de toda a liga. O Clippers, por sua vez, tem 16 vitórias e 18 derrotas, e está em 12º no Oeste.

A vice-liderança da conferência é do Dallas Mavericks, que venceu 24 vezes e perdeu 11, mas não entrou em quadra na quarta-feira. O Phoenix Suns assumiu a terceira posição ao superar o Houston Rockets por 118 a 110, com nove pontos do armador brasileiro Leandrinho.

NBA, resultados de 6/1:

Atlanta Hawks 119 x 89 New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers 121 x 98 Washington Wizards

Orlando Magic 103 x 108 Toronto Raptors

Miami Heat 106 x 112 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 101 x 107 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 92 x 97 New Orleans Hornets

San Antonio Spurs 112 x 92 Detroit Pistons

Phoenix Suns 118 x 110 Houston Rockets

Utah Jazz 117 x 94 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 102 x 91 Los Angeles Lakers

