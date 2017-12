Clippers vencem e vão à semifinal da Conferência Oeste O Los Angeles Clippers venceu nesta segunda-feira o Denver Nuggets por 101 a 83 e passou à semifinal da Conferência Oeste. A vitória fechou a primeira série de playoffs em 4 a 1. Os destaques da partida foram Elton Brand, com 21 pontos e 13 rebotes, e Cuttino Mobley e Corey Maggette, com 23 pontos cada. O Clippers enfrenta agora o vencedor do confronto entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers - que lidera a série por 3 a 1 até o momento. Em Memphis, o Dallas Mavericks venceu os Grizzlies por 102 a 76, com 27 pontos do alemão Dirk Nowitzki, e fechou a série por 4 a 0. Pela equipe de Memphis, o destaque foi o ala espanhol Pau Gasol, com 25 pontos. Agora, os Mavericks enfrentam o vencedor do confronto entre o San Antonio Spurs e o Sacramento Kings. Em Milwaukee, o Detroit Pistons passou pelos Bucks por 109 a 99 e lidera a série por 3 a 1. O nome do jogo foi Chauncey Billups, com 34 pontos, mas Richard Hamilton e Tayshaun Prince também tiveram importante papel na vitória, com 18 pontos cada.