COC contrata reforços para Brasileiro Os jogadores do COC/Ribeirão terão poucos dias de folga para comemorar o inédito título paulista, conquistado ontem, em Araraquara, quando fechou o play-off final, por 3 a 1, ao vencer a Uniara/Fundesport por 109 a 105, na prorrogação (53 a 51 no primeiro tempo e empate por 93 a 93 no tempo normal. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, que também conquistou seu primeiro título na divisão especial, disse que o time voltará aos treinos na quarta-feira (23), talvez com os quatro reforços contratados. O time disputará o Campeonato Brasileiro a partir do dia 29 e também a Liga Sul-americana no final de fevereiro. "É ganhar o título num dia e continuar o trabalho no seguinte, dando continuidade", comentou Lula (campeão da A2 pela A Hebraica em 1988), que está há um ano e meio no COC e levou o time à final do último brasileiro - perdeu para o Vasco. A equipe ainda venceu os Jogos Abertos do Interior e o Torneio Início do Paulista. Mas, para a seqüência do trabalho, foram contratados Guilherme, Lucas e Márcio, todos do Pinheiros, e o experiente Álvaro, do Unisanta. "O objetivo é fortalecer o time para as duas competições", disse o treinador, eleito o melhor da competição pelos próprios colegas de profissão. Não há previsão de saída de algum campeão. Após a vitória sobre a Uniara, no melhor jogo técnico das finais, os jogadores do COC vararam a madrugada comemorando numa boate. Hojed, saíram para uma carreata pela cidade de Ribeirão Preto, que volta a comemorar um título em modalidade coletiva após oito anos - o último foi o brasileiro de vôlei feminino, pela antiga Nossa Caixa/Recreativa. No futebol, o Botafogo foi vice nas Séries B (1998) e C (1996) do Brasileiro e Paulista de 2001. O Comercial só coleciona fracassos. O próprio COC chegou à primeira conquista após três vices: um paulista e dois brasileiros. O COC estréia no Brasileiro no dia 29, em casa, contra o Londrina. Na Liga Sul-americana, Ribeirão Preto será sede de um dos grupos classificatórios na primeira fase, entre 28 de fevereiro e 2 de março. Os adversários serão o Estudiantes de Olavarria (Argentina), atual campeão, o segundo colocado do Chile e um do Peru, ambos indefinidos. Dois se classificaram para a fase seguinte.