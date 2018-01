COC destaca força e união do grupo Após 39 jogos e 39 vitórias, o COC/Ribeirão sagrou-se, ontem, bicampeão paulista de basquete masculino. O título invicto, e histórico, foi conquistado após a terceira vitória no play-off final, contra a Uniara/Fundesport, de Araraquara, no Ginásio da Unicoc, por 97 a 91 (44 a 46 no primeiro tempo). O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, também treinador da seleção brasileira e eleito pelos colegas como o melhor técnico do estadual, destacou o trabalho de equipe para chegar ao bi. "Sozinho ninguém consegue nada e foi difícil chegar aqui", disse Lula. O treinador elogiou o trabalho de toda a sua comissão técnica, além da dedicação dos jovens jogadores. O ala Renato, de 24 anos, eleito o melhor da competição é o mais experiente do grupo. "Fora da quadra, o Renato é um homem de caráter e íntegro e comanda o time", agradeceu Lula. Renato disse que o COC teve força, raça e união para chegar ao bi, e repudiou a maneira como a Uniara encarou a decisão. "A Uniara não nos respeitou e disse que queria nos pegar: está aí", desabafou o cestinha do campeonato (867 pontos). No jogo decisivo, Renato fez 18 pontos, enquanto Alex marcou 20 e o pivô Tiagão fez 21. Tiagão, embora reserva, foi decisivo no segundo tempo, pegando ainda vários rebotes. O pivô, campeão em 2001, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Minas e retornou no regional. Agora, ficará no elenco, como todos os campeões. "Talvez só deveremos contratar um pivô, mas com o mesmo perfil desse time", avisou Lula. Festa Os jogadores campeões, que desfilaram pela cidade no carro de bombeiros, na tarde de hoje, e fizeram muita festa, descansam até quinta-feira. Depois, voltam aos treinos para o Brasileiro, que começa no domingo (26). O COC, que ainda não conquistou o título nacional (perdeu duas finais), estréia daqui a uma semana, em Limeira, contra o Winner. A preocupação será o condicionamento físico da equipe, que chegou ao ápice nas finais do estadual. "Deveremos ter problemas nas primeiras rodadas, por isso teremos que ter uma boa estratégia para que isso não cause muitas derrotas no início", explica Lula. Seleção do campeonato - A seleção do Campeonato Paulista, eleita pelos técnicos dos times participantes, é formada pelo armador Fúlvio (Valtra/Mogi), pelos alas Alex e Renato (COC/Ribeirão) e pelos pivôs Pipoka (Uniara) e Alírio (Mogi). O técnico escolhido foi Lula e a revelação é Edu (Uniara). O time de Araraquara, insatisfeito com as arbitragem no play-off final, usou uma tarja preta na camisa no último jogo e também não recebeu as medalhas de vice-campeão na quadra. O técnico Antônio José Paterniani, o Tom Zé, não dirigiu o time na quadra no segundo jogo, pois foi suspenso administrativamente devido aos incidentes do primeiro confronto, em Araraquara. Na sexta-feira (24), Lula fará uma reunião, em São Paulo, com os integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, para ouvir os demais treinadores de basquete. Ele quer estreitar a relação para que a seleção consiga a vaga na Olimpíada de Atenas, na Grécia, no próximo ano.