COC e Botafogo iniciam semifinal A fase semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta segunda-feira com o primeiro jogo da série melhor-de-cinco entre o COC/Ribeirão e o Botafogo, às 20h30, no ginásio da Cava do Bosque (com SporTV). Nas quartas-de-final, o COC venceu a Unit/Uberlândia por 3 a 0 e o Botafogo derrotou o Fluminense, também por 3 a 0. Na fase de classificação, o Botafogo foi primeiro, com 23 vitórias e 7 derrotas, e o Ribeirão Preto o quarto, com 21 vitórias e 9 derrotas.