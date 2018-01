COC e Franca voltam a jogar amanhã COC/Ribeirão e Franca voltam a se enfrentar, nesta sexta-feira, no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, pelas semifinais do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. É o terceiro confronto entre ambos. Na outra semifinal, um quarto jogo, sábado, às 16 horas, no Ginásio Gigantão, em Araraquara, foi provocado. A Uniara/Fundesport venceu, por 101 a 89 (52 a 43 no primeiro tempo), o Valtra/Mogi, em Mogi das Cruzes, na noite de ontem, empatando a série. Assim, pelo menos o quarto jogo está garantido, mas o play-off poderá ser definido num quinto. O desempenho da Uniara agradou o técnico Antônio José Paterniani, o Tom Zé, que não gostou da submissão de seus jogadores no primeiro jogo, em casa. O time de Araraquara dominou o placar na maioria do tempo, mas o Mogi endureceu a partida e o resultado só foi definido no último minuto. O armador Fúlvio fez 33 pontos para o Mogi, dirigido por Carlão Rodrigues, mas o time falhou em vários momentos quando tentava virar o jogo. Pela Uniara, o veterano pivô Pipoka foi o destaque, marcando 25 pontos e pegando sete rebotes. A sua experiência influenciou a equipe. Márcio ainda fez 20 pontos, contribuindo para o empate do confronto. Se não houver um vencedor dessa série até sábado, por 3 a 1, o quinto jogo será disputado na noite de segunda-feira (13), em Mogi das Cruzes, pois o Valtra foi o segundo na fase de classificação. A Uniara ficou na terceira colocação. No ano passado, a Uniara reverteu a desvantagem, na semifinal, contra o Franca, que tinha sido o melhor time da primeira fase. Na decisão, porém, o COC conquistou o inédito título. A Uniara também é a atual vice-campeã brasileira - o Copimax/Tilibra/Bauru é o atual campeão nacional.