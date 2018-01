COC e Paulistano iniciam série final A inédita decisão do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, entre COC/Ribeirão e Paulistano/Dix Amico, começa nesta quinta-feira, às 20 horas, no Ginásio da UniCOC, em Ribeirão Preto, com transmissão pela ESPN Brasil. E cada time finalista tem um desafio em particular. O COC está motivado para buscar o pentacampeonato paulista, enquanto o Paulistano é o primeiro time de São Paulo a disputar uma final depois de 18 anos (o Sírio perdeu a última para Franca). O último campeão da Capital foi o Monte Líbano, em 1986 - desde então, os times do interior dominaram a competição estadual. A vantagem teórica, no playoff melhor-de-cinco jogos, é do Paulistano. "A vantagem é relativa e vai ganhar a competição quem jogar bem", disse o técnico do COC, Lula Ferreira, também treinador da seleção brasileira. "As equipes estão muito iguais e o equilíbrio emocional deve ser decisivo, já que os jogos são desgastantes", comentou Lula, que terá como rival um de seus auxiliares na seleção brasileira, José Alves Neto, treinador do Paulistano. Do lado do COC, destaque para o ala Alex, que já jogou na NBA, e para os pivôs estrangeiros: o norte-americano Brown e o georgiano Davit. Além deles, os titulares são Nézinho e Arthur. Já no Paulistano, o líder Renato, que defendeu o time de Ribeirão na conquista dos últimos 4 títulos paulistas. Ao seu lado, o pivô Janjão, o norte-americano Shamell, Ricardo Probst e o armador Leandro Binotto.