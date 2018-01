COC e Uberlândia têm jogos pelo Nacional de basquete Depois de perder na abertura da semifinal da Liga Sul-Americana para o Libertad Sunchales (76 a 75, na quarta-feira), o COC/Ribeirão recebe Bauru nesta sexta-feira, às 20h, pelo Nacional. O time de Ribeirão Preto está em quinto lugar no Grupo B da competição, com nove vitórias e cinco derrotas. Bauru está em sexto, com seis vitórias e oito derrotas. No outro jogo desta noite, em Goiânia, às 20h30, o Universo/Ajax recebe Uberlândia, que venceu o argentino Ben Hur na semifinal da Liga: 80 a 75. O time goiano é o vice-líder do Grupo A, com 11 vitórias e quatro derrotas; os mineiros lideram a chave têm o melhor desempenho do Nacional, com 14 vitórias e apenas uma derrota. O jogo tem transmissão ao vivo no Sportv.