COC e Uniara iniciam decisão paulista Os rivais COC/Ribeirão e Uniara/Fundesport iniciam, amanhã, às 20 horas, no Ginásio Gigantão, em Araraquara, a decisão do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, com transmissão pela ESPN Brasil. O time dirigido por Aluísio Ferreira, o Lula, está invicto há 36 jogos e tem a vantagem de poder jogar até três das cinco possíveis partidas em casa. Mas ambos conhecem-se muito bem e a disputa é imprevisível. "O favoritismo está provado nos números, mas cada jogo tem a sua história", avisa o técnico da Uniara, Antônio José Paterniani, o Tom Zé. O técnico Lula é cauteloso e respeita o potencial do adversário. "Não podemos acomodar, pois senão morremos", comenta ele, lembrando que as pretensões dos times são as mesmas, o título, e que quem tiver mais "coração" levantará a taça. Tom Zé destaca que a Uniara deu um exemplo de seriedade e determinação e que quem tiver mais concentração poderá levar vantagem nos confrontos. "O lado emocional dos atletas é muito importante", diz Tom Zé, avisando que isso não significa euforia de seus jogadores após eliminar o Valtra/Mogi, fora de casa, vencendo a série semifinal por 3 a 2. Mas, para o primeiro confronto da final, Tom Zé afirma que a vitória é fundamental. "É de vital importância e temos que ganhar, pois representa muito e vale para fortalecer mais o lado emocional", explica o treinador da Uniara. Para ele, a torcida araraquarense, desde junho de 2001, está ansiosa e empolgada com a equipe, que foi bem recebida. Porém, ainda não conquistou um título de expressão. Tom Zé relaciona dez decisões e três títulos: um deles, os Jogos Regionais de 2002, sobre o COC (Lula não estava dirigindo o time nessa competição, pois estava trabalhando na seleção brasileira), que venceu as outras quatro finais entre ambos, com destaque para o Paulista, do qual busca, agora, o bi. Lula mantém o time-base do COC, com Nézinho, Alex, Renato, Márcio e Lucas, mas Artur, Eric, Chico e Tiagão sempre entram no jogo. A Uniara deve iniciar com Arnaldinho, Márcio, Rodrigo, Pipoka e André - no banco, as primeiras opção são Pedro, Jorginho, Rodrigo Bahia e Edu.