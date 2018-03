COC e Uniara iniciam duelo paulista Apenas um time paulista disputará uma das semifinais do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino deste ano: Uniara/Fundesport ou COC/Ribeirão. A definição da vaga começa nesta sexta-feira, às 20 horas, no Ginásio Gigantão, em Araraquara, na série melhor-de-cinco entre as equipes. Os dois times tornaram-se rivais e, nos últimos dois anos, o COC levou vantagem, conquistando o bicampeonato estadual, superando o adversário nas duas finais. ?A rivalidade só faz o basquete da região crescer, é sadia", afirma o técnico da Uniara, Antônio José Paterniani, o Tom Zé. ?São Paulo teve o azar desse confronto ocorrer agora, o que diminui as chances do Estado ser representado na final", diz o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, também treinador da seleção brasileira. Na fase de classificação, cada time venceu jogando em casa, mas a vantagem de disputar três das possíveis cinco partidas é do COC. Lula destaca, no entanto, que o playoff é uma disputa à parte, por ser eliminatória. ?A condição emocional muda, o jogo fica tenso, difícil e é preciso ter paciência e perseverança, usando as qualidades e encobrindo os defeitos para chegar à vitória", resume Lula, que terá o seu time-base formado por Nezinho, Renato, Alex, Lucas Daniel e Márcio. O COC tem, ainda, cinco jogadores no banco que entram constantemente: Tiagão, Lucas Costa, Arthur, Chico e Eric. A Uniara começa com Arnaldinho, Jorginho, Rodrigo, Pipoka e André. Tom Zé considera cada jogo decisivo e, para ele, o mais importante é o desta sexta-feira. ?O primeiro jogo é muito importante e estamos canalizando as energias para isso, já que cada jogo do playoff tem uma história própria." Tom Zé destaca a competência do adversário - ?mas o nosso grupo pode ir mais longe", avisa ele - e procura deixar de lado os fatores extra-quadra, como a insinuação que fez, na decisão do Estadual, de que o COC teria sido beneficiado pela arbitragem. E o fato de apenas um paulista seguir adiante na competição, encara como uma casualidade. ?São Paulo perde com isso, mas, para os profissionais do basquete, é importante o crescimento de outros estados.? ?Ampliou-se o eixo", emenda Lula, referindo-se às classificações de dois cariocas, dois mineiros, um paranaense e outro goiano. A Uniara foi a última vice-campeã brasileira, e o COC, o penúltimo (perdeu para o Vasco). O atual campeão é o Bauru, que ficou em 10º na fase classificatória e está eliminado. Outros paulistas tradicionais ficaram de fora: Franca (9º) e Mogi (11º).