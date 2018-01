COC e Uniara se enfrentam em Ribeirão O COC/Ribeirão quer aproveitar o apoio de sua torcida e ampliar, neste sábado, às 20h30, no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, com transmissão pela ESPN Brasil, a vantagem no playoff final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete sobre a rival Uniara/Fundesport. Se isso ocorrer, a competição poderá terminar domingo com outra vitória do COC, que, na quinta-feira, em Araraquara, venceu o primeiro confronto por 94 a 89 (56 a 50 no primeiro tempo) e chegou a 37 partidas invictas. A Uniara, além de tentar reverter a situação, terá de mostrar equilíbrio em quadra, e fora dela, para apagar a péssima imagem deixada pelo técnico Antônio José Paterniani, o Tom Zé, após a partida, que causou confusão. Inconformado com a derrota, Tom Zé começou a reclamar do trio de arbitragem e correu até o vestiário atrás de um deles. A torcida, decepcionada com o resultado, entrou no clima do técnico e passou a jogar objetos e garrafas de água sobre os jogadores do COC, que iam para o vestiário. Uma das garrafas atingiu o ala Márcio, da própria Uniara. Depois, a delegação do COC teve que aguardar mais de uma hora para sair do ginásio, assim mesmo no ônibus que foi depredado pelos torcedores de Araraquara e sob escolta policial até a estrada. Os vidros do veículo foram estilhaçados de ambos os lados. Os jogadores sentaram-se nos bancos do corredor no regresso a Ribeirão Preto. "Ele (Tom Zé) precisa dizer o que aconteceu, pois no jogo nada teve de irregular", diz o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula. Ele afirma que o título não está garantido e que o COC tem a obrigação de manter os ?pés-no-chão? até o final. "Não há discurso do ´já ganhou´ aqui", garante Lula, que espera, também, que a torcida ribeirão-pretana tenha uma postura inversa à de Araraquara. "Queremos um exemplo de civilidade, de esportividade, que tudo transcorra na mais perfeita ordem e se esqueça o que aconteceu lá", diz o treinador, que gostou de sua equipe. "O time demonstrou firmeza na defesa no final e soube administrar o placar, mas ainda estamos longe de sermos campeões." Tom Zé nada falou após o jogo, mas Pipoka irritou-se, alegando que as atitudes de alguns torcedores poderiam colocar tudo a perder. E acrescentou. "Não trabalha para esse tipo de espetáculo."