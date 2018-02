COC e Universo/BRB fazem jogo isolado O COC/Ribeirão Preto e Universo/BRB fazem nesta quarta-feira, em Brasília, às 20 horas, o único jogo da rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time de Ribeirão lidera com 90% de aproveitamento(18 vitórias e duas derrotas), enquanto a equipe de Brasília está em sétimo lugar com 55,6% em 18 partidas (10 vitórias e 8 derrotas). No jogo de ida, o COC ganhou por 103 a 97.