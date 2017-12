COC enfrenta Bauru pelo Nacional Pelo Nacional de Basquete Masculino, COC/Ribeirão Preto e Bauru/Tilibra/Copimax enfrentam-se nesta terça-feira, às 20 horas no Ginásio da UNICOC, em partida válida pela nona rodada. Os dois times buscam recuperação na competição, pois ocupam posições intermediárias. O Bauru é o 7º e o Ribeirão, 8º. ?A rivalidade é grande entre as equipes, mas queremos continuar a boa campanha. Já tropeçamos duas vezes dentro de casa e esgotamos nossa cota?, disse o técnico Lula Ferreira, do Ribeirão.