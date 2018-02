COC enfrenta o Araraquara O líder COC/Ribeirão Preto enfrenta o Araraquara nesta sexta-feira, às 21 horas, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O jogo será no Gigantão, em Araraquara, e terá transmissão ao vivo da SporTV. O time de Ribeirão soma 12 vitórias e duas derrotas. E Araraquara está em quarto, com dez vitórias e cinco derrotas. Os outros jogos do dia são: Paulistano x Joinville, São José dos Pinhais x Uberlândia, Liga Macaense x Universo/BRB, Limeira x Franca e Mogi x Londrina.