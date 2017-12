COC entre os treinos e o vídeo Os atletas do COC/Ribeirão vão passar a semana dividindo-se entre os treinos na quadra e sessões de vídeo. Isso porque precisam de uma vitória em cima do Botafogo na sexta-feira, às 20h30 (SporTV), no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, para adiar a decisão da vaga para a final do Nacional de Basquete. No domingo, o time paulista perdeu o terceiro confronto da série melhor-de-cinco por 93 a 89 (37 a 54), no Rio, após ter vantagem de 20 pontos. O Botafogo tem 2 jogos a 1 no playoff e se vencer novamente garante-se na decisão. O técnico do COC, Lula Ferreira, vai trabalhar principalmente a defesa e tentar melhorar o ânimo dos atletas. Os ingressos, grátis, já estão sendo distribuídos nas unidades do Sistema COC de Ensino, em Ribeirão.