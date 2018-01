COC estréia amanhã no Nacional A segunda rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta terça-feira, às 19 horas, com a partida entre ACF/Campos e Flamengo/Petrobrás, em Campos. O COC/Ribeirão Preto, bicampeão paulista, estréia contra o Winner/Limeira, em Limeira, às 20h. A rodada prossegue com mais seis partidas, todas às 20 horas: Bauru Basquete x Universo/Minas, em Bauru; Unit/Uberlândia x Bandeirante/Irmãos Zen, em Uberlândia; Universo/Ajax x Ulbra, em Goiânia; Vasco da Gama x Mogi/UBC/D?avó, no Ginásio de São Januário; Unopar/Londrina/Aguativa x Pinheiros, em Londrina; e Franca Basquete x Habib?s/Casa Branca, em Franca. "Estamos loucos para voltar a jogar. No início do Nacional, a nossa equipe sofrerá um pouco o desgaste do Campeonato Paulista, mas podemos superar isso com concentração e empenho", disse o ala Renato. Para ele, o COC/Ribeirão tem apenas uma vantagem: "O que pode favorecer um pouco nosso time é o conjunto, pois jogamos juntos há mais tempo do que os demais. Individualmente, outras equipes têm grandes destaques e podem fazer a diferença, como Ajax, Minas, Uberlândia e Vasco."