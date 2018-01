COC estréia na Liga Sul-Americana O COC/Ribeirão estréia nesta quinta-feira, às 20h30, na primeira fase da Liga Sul-americana de Basquete Masculino, no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, contra o peruano Club Regatas, de Lima - transmissão da ESPN Brasil. Ambos estão no Grupo C da competição e disputam duas vagas para os play-offs da fase quartas-de-final contra Estudiantes de Olavarria, da Argentina, que é o atual campeão, e o Deportivo Valdivia, do Chile - ambos abrem a rodada às 18h30. O técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, quer evitar surpresas na chave e diz que o time buscará a primeira colocação para ter vantagem na próxima etapa. "Os times do Chile e do Peru não têm tradições, mas contam com estrangeiros; vamos tentar garantir a classificação nos dois primeiros jogos para enfrentar o Estudiantes com mais tranqüilidade", comentou Lula. O treinador adiantou o time-base para a partida que marca a estréia do experiente armador Álvaro: Nézinho, Renato, Alex, Guilherme e Rodrigo Bahia vão compor a equipe. O time é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, atrás de Unit/Uberlândia e Uniara. Chaves - O primeiro colocado da chave enfrentará o segundo do Grupo D, já definido, que é o Mavort, do Equador, que eliminou o Unimed/Franca. O segundo do Grupo C enfrentará o Cocodrilos, da Venezuela, mas, se precisar de um terceiro jogo, será também na casa do visitante. O Vasco já garantiu-se no Grupo A, ficando em primeiro, com o Biguá, do Uruguai, em segundo. O Grupo B será disputado em Assunção, a partir de sábado, dia 2, com quatro participantes: São José (Paraguai), Welcome (Uruguai), Libertad (Argentina) e Real Santa Cruz (Bolívia). O quadrangular de Ribeirão Preto vai até sábado. A próxima fase será disputada entre os dias 10 e 15 de março.