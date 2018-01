COC estréia no Sul-Americano de basquete O time do COC/Ribeirão Preto, atual campeão brasileiro, estréia nesta segunda-feira no Campeonato Sul-Americano de Clubes, na Venezuela. O adversário da equipe de Lula Ferreira, que está no Grupo B, é o Llanquigue, do Chile. "Acredito que o grupo está preparado para fazer uma boa campanha e garantir mais uma conquista para o basquete brasileiro", afirmou Lula, treinador da seleção brasileira. Na terça-feira, o Ribeirão Preto pega o ESPE, do Equador, e na quarta-feira, o Delfines, da Venezuela. Duas equipes do grupo se classificam para as semifinais. O primeiro colocado pega o segundo do Grupo A, formado por Atenas (Argentina), San Jose (Uruguai), Marinos (Venezuela) e Paisas (Colômbia). O segundo colocado pega o líder da chave. A decisão do título será na sexta-feira.